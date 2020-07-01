КВС полностью заменили изношенные коммуникации на площади Кирова

1 Июль 2020 2020-07-01T11:35:12+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» по соглашению с администрацией города завершило производство работ по замене изношенных водопроводных коммуникаций от площади Кирова до Мирного переулка, по Мирному переулку от ул. Люкшина до ул. Вавилова. В результате выполнения работ произведена перекладка сетей d160 мм и d225 мм общей протяженностью 762 метра, а также осуществлено строительство новых железобетонных колодцев, монтаж запорных арматур и установка пожарных гидрантов.

Старые стальные коммуникации, введенные в эксплуатацию в 1948-1963 годах, меняются на современные полиэтиленовые трубы, имеющие на наружной поверхности соэкструзионный слой, предназначенный для защиты внутренней стороны трубопровода от окисления во время хранения на открытом воздухе. Данные водоводы обладают устойчивостью к динамическим и статическим нагрузкам, являются безопасными для питьевого водоснабжения. Кроме того, белый цвет внутреннего слоя облегчает теледиагностику построенного трубопровода во время его дальнейшей эксплуатации.

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- КВС полностью завершило перекладку старых водопроводных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения. В полном объеме произведена переврезка абонентов. Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки, сейчас на площади Кирова продолжают работать иные организации, задействованные в реконструкции площади, — отметил начальник ремонтно-строительного управления Олег Харламов.

Напомним, что в 2019 году концессионером была произведена замена водопроводных коммуникаций по проспекту Кирова на трех участках - поквартально: от ул. Радищева до ул. Горького, от ул. Горького до ул. Вольская, от ул. Вольская до ул. Чапаева. Всего на Кирова было переложено более 1000 м труб и обустроено более 20 колодцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU