2020-07-01T10:50:38+03:00
Общество

Сайт «Комсомольская правда – Саратов» сохраняет позиции среди лидеров по посещаемости

Поделиться:
Данные LiveInternetДанные LiveInternet
Изменить размер текста:

Сайт «Комсомольская правда – Саратов» по итогам июня сохраняет позиции среди лидеров по читательскому вниманию и посещаемости. Cогласно данным портала LiveInternet, по итогам первого месяца лета 2020 года у «КП-Саратов» - уверенное второе место с 228 633 уникальными посетителями.

На третьем месте с 196 485 посетителями ИА «Версия – Саратов», на четвертом – «Саратовбизнесконсалтинг» (156 141), который выбил из топ -5 ИА «Регион 64». Замыкает пятерку самых посещаемых сайтов региона в категории «Новости и СМИ» ИА «Свободные новости» (147 901).

В топ-10 сайтов Саратовской области по итогам июня восемь сайтов представляют различные новостные информагентства. Лидирует в июне ИА «Взгляд-инфо» (360 436 тыс.)

Сайт «Аргументы и факты – Саратов», как и «Комсомолка» входящий в медиа-холдинг «Волга-медиа», поднялся по итогам июня на 12 место по посещаемости в категории «Новости и СМИ».

Напомним, «КП-Саратов» занимает лидирующее положение в регионе по индексу качества сайтов Яндекса. На втором месте – «АиФ – Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайт «Комсомольская правда – Саратов» сохраняет позиции среди лидеров по посещаемости
Сергей Шаров: Открытое обсуждение поправок войдет в историю
В Балакове пройдет командный чемпионат России по спидвею
На избирательных участках Саратова наблюдаются очереди
Николай Бондаренко: Считаю, что поправки в Конституцию положительно повлияют на будущее людей
Наблюдатели на участках в Саратовской области поделились впечатлениями о ходе голосования
Рецидивист оставил жительницу Саратова без велосипеда
В Саратов прибывает туристический теплоход «Федор Достоевский»
Зарегистрировано 102 случая коронавируса в Саратовской области
Удиви свой УИК: саратовцы могут проголосовать креативно и необычно
Председатель Саратовской гордумы Виктор Малетин отмечает день рождения
Два автомобиля Mazda не поделили трассу под Вольском
Троллейбусы №2 в Саратове возобновили движение
На балаковской трассе погибли водитель и пассажир «Нивы»
В Саратове ожидается облачная среда