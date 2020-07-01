Сайт «Комсомольская правда – Саратов» сохраняет позиции среди лидеров по посещаемости

1 Июль 2020 2020-07-01T10:50:38+03:00

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Сайт «Комсомольская правда – Саратов» по итогам июня сохраняет позиции среди лидеров по читательскому вниманию и посещаемости. Cогласно данным портала LiveInternet, по итогам первого месяца лета 2020 года у «КП-Саратов» - уверенное второе место с 228 633 уникальными посетителями.

На третьем месте с 196 485 посетителями ИА «Версия – Саратов», на четвертом – «Саратовбизнесконсалтинг» (156 141), который выбил из топ -5 ИА «Регион 64». Замыкает пятерку самых посещаемых сайтов региона в категории «Новости и СМИ» ИА «Свободные новости» (147 901).

В топ-10 сайтов Саратовской области по итогам июня восемь сайтов представляют различные новостные информагентства. Лидирует в июне ИА «Взгляд-инфо» (360 436 тыс.)

Сайт «Аргументы и факты – Саратов», как и «Комсомолка» входящий в медиа-холдинг «Волга-медиа», поднялся по итогам июня на 12 место по посещаемости в категории «Новости и СМИ».

Напомним, «КП-Саратов» занимает лидирующее положение в регионе по индексу качества сайтов Яндекса. На втором месте – «АиФ – Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU