Сергей Шаров: Открытое обсуждение поправок войдет в историю
Руководитель саратовского регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Шаров поделился мнением о поправках в Конституцию.
- 1 июля 2020 года войдет в историю России как новая памятная дата, связанная с Конституцией нашей страны, — уверен он.
Сегодня Сергей Шаров принял участие в голосовании. Он считает, что государству необходимы конституционные нормы, призванные сохранить историю, культуру, язык, семейные ценности и государственные социальные гарантии.
- Считаю, что Россией должны руководить те, у кого нет двойного гражданства, вида на жительство иностранного государства, счетов в заграничных банках. Инициативы, отраженные в поправках, продиктованы временем, вытекают из реалий жизни страны, процессов, происходящих в мире. Это моя принципиальная позиция, которая наверняка идет вразрез с мнением современных «нигилистов», рассуждающих о будущем страны с позиции политических наставников, но не допускающих даже мысли о том, чтобы взять ответственность за страну на себя. Важно понимать, что внесение поправок — нормальное явление в политической практике, а открытое и массовое их обсуждение — событие беспрецедентное, это факт, который войдет в историю, — заявил Сергей Шаров.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU