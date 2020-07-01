2020-07-01T10:35:38+03:00
Общество

Сергей Шаров: Открытое обсуждение поправок войдет в историю

Руководитель регисполкома ОНФ принял участие в голосовании
Екатерина Семенова
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Сергей Шаров принял участие в голосованииСергей Шаров принял участие в голосовании
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Руководитель саратовского регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Шаров поделился мнением о поправках в Конституцию.

- 1 июля 2020 года войдет в историю России как новая памятная дата, связанная с Конституцией нашей страны, — уверен он.

Сегодня Сергей Шаров принял участие в голосовании. Он считает, что государству необходимы конституционные нормы, призванные сохранить историю, культуру, язык, семейные ценности и государственные социальные гарантии.

- Считаю, что Россией должны руководить те, у кого нет двойного гражданства, вида на жительство иностранного государства, счетов в заграничных банках. Инициативы, отраженные в поправках, продиктованы временем, вытекают из реалий жизни страны, процессов, происходящих в мире. Это моя принципиальная позиция, которая наверняка идет вразрез с мнением современных «нигилистов», рассуждающих о будущем страны с позиции политических наставников, но не допускающих даже мысли о том, чтобы взять ответственность за страну на себя. Важно понимать, что внесение поправок — нормальное явление в политической практике, а открытое и массовое их обсуждение — событие беспрецедентное, это факт, который войдет в историю, — заявил Сергей Шаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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