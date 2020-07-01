2020-07-01T12:36:44+03:00
Происшествия

В Саратове сбиты две женщины, переходившие дорогу в неположенном месте

Обе пострадавшие госпитализированы
Екатерина Семенова
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В Саратове 30 июня были сбиты два пешехода, переходившие дорогу в неположенном месте.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, аварии произошли в Ленинском и Кировском районах. В обоих случаях пострадали женщины.

В 13 часов на улице Танкистов, 26 была сбита 24-летняя женщина. Она попала под колеса автомобиля Toyota Land Cruiser при переходе в неустановленном для этого месте. Пострадавшая госпитализирована.

В 14:15 под колеса ВАЗ-2107 попала 44-летняя женщина. Она пыталась перейти проезжую часть напротив дома №11«б» по Сокурскому тракту. Пострадавшая доставлена в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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