В Саратове сбиты две женщины, переходившие дорогу в неположенном месте
В Саратове 30 июня были сбиты два пешехода, переходившие дорогу в неположенном месте.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, аварии произошли в Ленинском и Кировском районах. В обоих случаях пострадали женщины.
В 13 часов на улице Танкистов, 26 была сбита 24-летняя женщина. Она попала под колеса автомобиля Toyota Land Cruiser при переходе в неустановленном для этого месте. Пострадавшая госпитализирована.
В 14:15 под колеса ВАЗ-2107 попала 44-летняя женщина. Она пыталась перейти проезжую часть напротив дома №11«б» по Сокурскому тракту. Пострадавшая доставлена в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU