В Балакове пройдет командный чемпионат России по спидвею
Из-за коронавируса командный чемпионат России по спидвею в Балакове сместился по срокам.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», он пройдет 12 июля, на два месяца позже, чем планировалось.
На поле встретится местная «Турбина» и действующий чемпион России «Восток» из Владивостока.
- Изменения коснулись и схемы командного турнира: отменен плей-офф, но увеличена «регулярка», которая пройдет не в 2, а в 4 круга, — отмечают в канале.
До конца сезона в городе пройдет пять гонок командного чемпионата России и финал личного чемпионата среди юниоров.
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ИСТОЧНИК KP.RU