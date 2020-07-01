В Балакове пройдет командный чемпионат России по спидвею

1 Июль 2020 2020-07-01T10:30:40+03:00

Гонка состоится, но на два месяца позже

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Из-за коронавируса командный чемпионат России по спидвею в Балакове сместился по срокам.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», он пройдет 12 июля, на два месяца позже, чем планировалось.

На поле встретится местная «Турбина» и действующий чемпион России «Восток» из Владивостока.

- Изменения коснулись и схемы командного турнира: отменен плей-офф, но увеличена «регулярка», которая пройдет не в 2, а в 4 круга, — отмечают в канале.

До конца сезона в городе пройдет пять гонок командного чемпионата России и финал личного чемпионата среди юниоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU