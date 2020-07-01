2020-07-01T10:17:29+03:00
Общество

На избирательных участках Саратова наблюдаются очереди

Горожане активно принимают участие в голосовании
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Фото группы "Типичный Саратов"Фото группы "Типичный Саратов"
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Сегодня, 1 июля, в основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на избирательных участках замечены очереди. Саратовцы активно проявляют свою гражданскую позицию.

Так, свыше десятка жителей замечены на крыльце гимназии № 58 в Заводском районе, где расположены избирательные участки. Об этом сообщает группа «Типичный Саратов».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Для жителей страны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было организовано досрочное голосование в течение недели. Кроме того, граждане могли выразить свое мнение на дому или во дворе дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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