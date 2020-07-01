Николай Бондаренко: Считаю, что поправки в Конституцию положительно повлияют на будущее людей
Член городской Общественной палаты Николай Бондаренко принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Общественник сделал это накануне у себя во дворе и отметил, что сотрудники УИК обеспечили его всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Николай Бондаренко поделился мнением о предлагаемых изменениях в Основной закон страны.
- У себя во дворе, на придомовом избирательном участке, я сделал выбор, проявил гражданскую позицию. Считаю, что предлагаемые поправки как никогда кстати, ведь с момента принятия Основного закона прошло много времени, наша страна меняется, и мы меняемся вместе с ней, — заявил член городской общественной палаты.
- Думаю, с течением времени появляется необходимость в дополнении устоявшихся норм, и это закономерно. Считаю, что предлагаемые поправки положительно повлияют на будущее людей, ведь планируемые изменения затрагивают различные сферы нашей жизни, — отметил общественник.
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ИСТОЧНИК KP.RU