Наблюдатели на участках в Саратовской области поделились впечатлениями о ходе голосования
На избирательных участках Саратова и области продолжается голосование по поправкам в Конституцию России.
Наблюдатели делятся впечатлениями о ходе волеизъявления граждан.
- Голосование на участке проходит в штатном режиме, соблюдаются санитарные нормы. Ездила с группой на придомовое голосование, нареканий от голосующих не было. Замечаний по работе УИК тоже нет, — рассказала Елена Дынько, наблюдатель УИК N66 Заводского района Саратова.
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Ее коллега из села Ивантеевка Инна Мазурова подчеркнула, что голосование по поправкам — это гражданский долг.
- В Конституции — наша жизнь, жизнь наших родных и близких. От нашего решения и нашей активности зависит будущее наших детей и нашей страны! — заявила она.
Наблюдатель участка №1398 Пугачева Екатерина Прилепская напомнила, что все меры предосторожности в местах для голосования соблюдены.
- На участке проведена дезинфекция мест для голосования, организован температурный режим, обеспечивается соблюдение санитарной дистанции между присутствующими. Участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты. Настроение позитивное, посещаемость активная, — отметила она.
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ИСТОЧНИК KP.RU