Зарегистрировано 102 случая коронавируса в Саратовской области
В Саратовской области на утро 1 июля зарегистрировано 102 новых случая заболевания коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше всего сегодня случаев заражения подтверждено в Саратове — 43.
В Балашовском и Энгельсском — по 13 человек, в Балаковском — восемь, в Ершовском — семь, в остальных три и менее.
Среди зараженных шесть детей до 18 лет и 44 — граждане старше 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU