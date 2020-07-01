Зарегистрировано 102 случая коронавируса в Саратовской области

1 Июль 2020 2020-07-01T09:38:04+03:00

Больше всего — в Саратове

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области на утро 1 июля зарегистрировано 102 новых случая заболевания коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше всего сегодня случаев заражения подтверждено в Саратове — 43.

В Балашовском и Энгельсском — по 13 человек, в Балаковском — восемь, в Ершовском — семь, в остальных три и менее.

Среди зараженных шесть детей до 18 лет и 44 — граждане старше 60 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU