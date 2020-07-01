Рецидивист оставил жительницу Саратова без велосипеда
В Волжском районе Саратова у 48-летней женщины украли велосипед Stern.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам потерпевшей, кража произошла 20 апреля. Велосипед был похищен с лестничной клетки дома на улице братьев Никитиных.
Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Полиция нашла подозреваемого — ранее неоднократно судимого 54-летнего мужчину. Он признался в преступлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU