2020-07-01T09:15:33+03:00
Общество

Удиви свой УИК: саратовцы могут проголосовать креативно и необычно

Голосуют молодожены, джигиты и Дед Мороз [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Жители России творчески подходят к голосованию.

Изменить размер текста:

В России начался последний день, когда можно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Жители Саратовской области могут присоединиться к числу тех, кто не просто выразит свою гражданскую позицию, а сделает это креативно и необычно. Именно так, как это происходит по всей стране.

- Удиви свой УИК! — предлагают самые творческие избиратели. И действительно удивляют.

Например, в Кузбасе на участок пришла сразу целая хоккейная команда вместе с тренером. А еще там проголосовали молодожены. Жених и невеста отправились в УИК сразу из загса.

В городе Тосно Ленинградской области проголосовал Дед Мороз. Джигиты Учкуланского ущелья Карачаево-Черкессии прискакали на конях.

А в Бурятии группа ARBA записала рэп о Конституции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайт «Комсомольская правда – Саратов» сохраняет позиции среди лидеров по посещаемости
Сергей Шаров: Открытое обсуждение поправок войдет в историю
В Балакове пройдет командный чемпионат России по спидвею
На избирательных участках Саратова наблюдаются очереди
Николай Бондаренко: Считаю, что поправки в Конституцию положительно повлияют на будущее людей
Наблюдатели на участках в Саратовской области поделились впечатлениями о ходе голосования
Рецидивист оставил жительницу Саратова без велосипеда
В Саратов прибывает туристический теплоход «Федор Достоевский»
Зарегистрировано 102 случая коронавируса в Саратовской области
Удиви свой УИК: саратовцы могут проголосовать креативно и необычно
Председатель Саратовской гордумы Виктор Малетин отмечает день рождения
Два автомобиля Mazda не поделили трассу под Вольском
Троллейбусы №2 в Саратове возобновили движение
На балаковской трассе погибли водитель и пассажир «Нивы»
В Саратове ожидается облачная среда