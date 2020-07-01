Удиви свой УИК: саратовцы могут проголосовать креативно и необычно

1 Июль 2020 2020-07-01T09:15:33+03:00

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В России начался последний день, когда можно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Жители Саратовской области могут присоединиться к числу тех, кто не просто выразит свою гражданскую позицию, а сделает это креативно и необычно. Именно так, как это происходит по всей стране.

- Удиви свой УИК! — предлагают самые творческие избиратели. И действительно удивляют.

Например, в Кузбасе на участок пришла сразу целая хоккейная команда вместе с тренером. А еще там проголосовали молодожены. Жених и невеста отправились в УИК сразу из загса.

В городе Тосно Ленинградской области проголосовал Дед Мороз. Джигиты Учкуланского ущелья Карачаево-Черкессии прискакали на конях.

А в Бурятии группа ARBA записала рэп о Конституции.

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ИСТОЧНИК KP.RU