Удиви свой УИК: саратовцы могут проголосовать креативно и необычно
Жители России творчески подходят к голосованию.
В России начался последний день, когда можно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Жители Саратовской области могут присоединиться к числу тех, кто не просто выразит свою гражданскую позицию, а сделает это креативно и необычно. Именно так, как это происходит по всей стране.
- Удиви свой УИК! — предлагают самые творческие избиратели. И действительно удивляют.
Например, в Кузбасе на участок пришла сразу целая хоккейная команда вместе с тренером. А еще там проголосовали молодожены. Жених и невеста отправились в УИК сразу из загса.
В городе Тосно Ленинградской области проголосовал Дед Мороз. Джигиты Учкуланского ущелья Карачаево-Черкессии прискакали на конях.
А в Бурятии группа ARBA записала рэп о Конституции.
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ИСТОЧНИК KP.RU