2020-07-01T08:28:43+03:00
Общество

Председатель Саратовской гордумы Виктор Малетин отмечает день рождения

Он родился в Хвалынском районе
Екатерина Семенова
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Виктор Малетин, председатель городской Думы Саратова сегодня, 1 июля, отмечает день рождения.

Он родился в 1952 году в селе Поповка Хвалынского района. Ему исполнилось 68 лет.

Виктор Малетин закончил в 1973 году Саратовский государственный педагогический институт, став учителем физики. Впоследствии он прошел обучение в Поволжской академии государственной службы и Саратовской государственной академии права.

Работал по специальности — учителем физики, став после директором школы в Хвалынском районе. Также в его карьере были должности в администрации управления образованием и профсоюзной организации.

Был избран в Саратовскую областную думу первого созыва и с 1994 по 1997 годы возглавлял комитет по науке, культуре, образованию и работе с молодежью.

С 2000 году перешел на работу в администрацию Кировского района Саратова. После этого, в 2011 и 2016 годах, был избран в Саратовскую городскую думу. С 2017 года является ее председателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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