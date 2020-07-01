Два автомобиля Mazda не поделили трассу под Вольском
Вечером 30 июня на 140-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись два автомобиля: Mazda RX-8 и Mazda CX-5.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Вольскому району, первой иномаркой управлял 30-летний водитель, второй — 31-летний.
В аварии пострадали водитель и два пассажира Mazda CX-5. Один из них — 4-летний мальчик. Все трое были госпитализированы в районную больницу Вольска.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU