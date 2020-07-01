Два автомобиля Mazda не поделили трассу под Вольском

1 Июль 2020 2020-07-01T08:08:33+03:00

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Вечером 30 июня на 140-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись два автомобиля: Mazda RX-8 и Mazda CX-5.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Вольскому району, первой иномаркой управлял 30-летний водитель, второй — 31-летний.

В аварии пострадали водитель и два пассажира Mazda CX-5. Один из них — 4-летний мальчик. Все трое были госпитализированы в районную больницу Вольска.

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ИСТОЧНИК KP.RU