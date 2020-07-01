Троллейбусы №2 в Саратове возобновили движение
Работы на улице Радищева завершены
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В Саратове восстановлена работа троллейбусного маршрута №2.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, троллейбусы начали ходить сегодня с пяти утра.
Напомним, ранее участок по улице Радищева был перекрыт для работ ПАО «Т Плюс». Сейчас ремонт теплопровода завершен, что позволило возобновить движение троллейбусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU