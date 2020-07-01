На балаковской трассе погибли водитель и пассажир «Нивы»
Рано утром на трассе в Балаковском районе в ДТП погибли два человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по области, авария произошла в пять утра на 6-м километре автодороги Балаково — Духовницкое — Пугачев.
По предварительной версии, 34-летний водитель автомобиля «Нива»не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в столб.
Водитель и 35-летний пассажир погибли на месте. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.
Погибли два человека. Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU