2020-07-01T08:11:24+03:00
Происшествия

На балаковской трассе погибли водитель и пассажир «Нивы»

Машина врезалась в столб [фото]
Екатерина Семенова
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Автомобиль врезался в столб. Фото ГИБДД по Саратовской областиАвтомобиль врезался в столб. Фото ГИБДД по Саратовской области
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Рано утром на трассе в Балаковском районе в ДТП погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по области, авария произошла в пять утра на 6-м километре автодороги Балаково — Духовницкое — Пугачев.

По предварительной версии, 34-летний водитель автомобиля «Нива»не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в столб.

Водитель и 35-летний пассажир погибли на месте. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

Погибли два человека. Фото ГИБДД по Саратовской области

Погибли два человека. Фото ГИБДД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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