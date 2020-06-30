2020-06-30T19:04:07+03:00
Общество

Для тестирования коллективного иммунитета к коронавирусу в Саратовской области не хватает пожилых добровольцев

Роспотребнадзор обратился за помощью к Минсоцразвития
Екатерина Семенова
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Руководитель Роспотребналзора по саратовской области Ольга Кожанова на заседании Координационного совета в правительстве области сегодня, 30 июня, рассказала о том, как идет работа по тестированию на коронавирус. Напомним, это необходимо для исследования коллективного иммунитета в разрезе возрастных групп.

Заканчивается первый этап на котором проводилось анкетирование граждан и набор добровольцев. По словам Ольги Кожановой, в общей сложности поступило порядка четырех тыс. анкет при необходимости около трех тыс.

Однако не хватает 250 человек старше 70 лет. В связи с этим Роспотребнадзор обратился за содействием к министерству социального развития.

Второй этап начинается 2 июля. В это время специалисты будут брать пробы биологического материала у участников тестирования и отправлять их на исследование в институт «Микроб».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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