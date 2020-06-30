2020-06-30T18:59:45+03:00
Общество

Губернатор потребовал выяснить причины массовых заболеваний в Дергачевском и Балашовском районах

Здесь в последнее время были самые большие вспышки коронавируса
Екатерина Семенова
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На заседании координационного совета 30 июня губернатор Валерий Радаев попросили министра здравоохранения Олега Костина пояснить, как управляется ситуация в Дергачевском районе, где недавно была вспышка коронавируса, а также причины большого числа заболевших в последние дни в Балашовском районе.

- По Дергачевскому району - все анализы взяты. Вспышка связана с массовыми мероприятиями. Мы разбираемся.

В Балашовский район я завтра выезжаю сам, - доложил Костин.

- Это отдаленные районы, с не очень большой плотностью населения. Надо посмотреть, как там ведется работа по профилактике. Надо не просто констатировать факт, в разобраться, откуда это все пошло, - поручил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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