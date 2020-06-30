2020-06-30T18:19:45+03:00
Общество

Роспотребнадзор предлагает открыть в Саратове заведения общепита на открытых площадках

Такие ограничения могут сохранится до конца года
Екатерина Семенова
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Ольга КожановаОльга Кожанова
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Роспотребнадзор по Саратовской области направил в региональное правительство предложения о возможности работы предпрятий общепита на открытых площадках. Об этом на заседании координационного совета заявила главный санитарный врач области Ольга Кожанова.

- В адрес правителсьвта области Роспотребнадзор направил предложения о возможности работы предпрятий общепита на октрытых площадках. Со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребьнадзора, - заявила Кожанова.

- Эти требования не однодневные. Они - до конца этого года, а возможно, и следующего - заметила Кожанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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