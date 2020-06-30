Роспотребнадзор предлагает открыть в Саратове заведения общепита на открытых площадках
Роспотребнадзор по Саратовской области направил в региональное правительство предложения о возможности работы предпрятий общепита на открытых площадках. Об этом на заседании координационного совета заявила главный санитарный врач области Ольга Кожанова.
- В адрес правителсьвта области Роспотребнадзор направил предложения о возможности работы предпрятий общепита на октрытых площадках. Со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребьнадзора, - заявила Кожанова.
- Эти требования не однодневные. Они - до конца этого года, а возможно, и следующего - заметила Кожанова.
ИСТОЧНИК KP.RU