2020-06-30T18:13:06+03:00
Общество

Радаев заявил о продлении ограничительных мер в Саратовской области до 15 июля

Предписание роспотребнадзора учитывает большое количество заболевших каждый день
Екатерина Семенова
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Заседание координационного совета в правительстве областиЗаседание координационного совета в правительстве области
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На заседании 30 июня Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава региона Валерий Радаев заявил о продлении ряда ограничительных мер в регионе до 15 июля.

- В регионе ежедневно продолжают фиксироваться новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. И хотя сегодня число выписанных из стационаров превысило число заболевших, - опасения остаются. Поэтому часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля, - заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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