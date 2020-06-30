Пропажа 16-летней Анастасии Мельниковой: Возбуждено уголовное дело об убийстве

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:11:27+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о возможном убийстве несовершеннолетней девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о пропавшей 16-летней Анастасии Мельниковой.

Ранее сообщалось, что девочка 26 июня ушла из дома на улице Деловая, 26 «а» в период с 10 утра до 4 вечера. После этого о ее местонахождении ничего не известно.

До восьми вечера 28 июня девочка общалась через соцсеть «ВКонтакте», но потом удалила переписку.

К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», но сегодня они объявили, что прекратили поиски, так как Анастасия Мельникова выходила на связь. Сейчас на поиски девочки вышли наиболее опытные следователи и криминалисты, а также сотрудники уголовного розыска ГУ МВД региона.

Проводится проверка, будут дана оценка условиям воспитания ребенка, качеству работы должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних.

Расследование дела на особом контроле руководство СУ СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU