Пропажа 16-летней Анастасии Мельниковой: Возбуждено уголовное дело об убийстве
В Саратове возбуждено уголовное дело о возможном убийстве несовершеннолетней девочки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о пропавшей 16-летней Анастасии Мельниковой.
Ранее сообщалось, что девочка 26 июня ушла из дома на улице Деловая, 26 «а» в период с 10 утра до 4 вечера. После этого о ее местонахождении ничего не известно.
До восьми вечера 28 июня девочка общалась через соцсеть «ВКонтакте», но потом удалила переписку.
К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», но сегодня они объявили, что прекратили поиски, так как Анастасия Мельникова выходила на связь. Сейчас на поиски девочки вышли наиболее опытные следователи и криминалисты, а также сотрудники уголовного розыска ГУ МВД региона.
Проводится проверка, будут дана оценка условиям воспитания ребенка, качеству работы должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних.
Расследование дела на особом контроле руководство СУ СКР.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU