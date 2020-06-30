На саратовском вокзале обнаружены трое мужчин в розыке и один пропавший без вести

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:01:50+03:00

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Сотрудники транспортной полиции в Саратове задержали нескольких граждан, находящихся в розыске.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ЛУ ПривЖД, трое из них были объявлены в розыск за преступления или правонарушения, а один числился пропавшим без вести.

17 июня полицейские во время патрулирования на железнодорожном вокзале Саратов-1 проверили документы у гражданина, который вел себя подозрительно. Выяснилось, что 57-летний житель Волгоградской области находится в федеральном розыске за мошенничество.

28 июня также на вокзале сотрудники транспортной полиции проверили поезд №85 «Махачкала — Москва». Они обнаружили там 38-летнего жителя Московской области. С января 2017 года он находился в международном розыске за неуплату алиментов.

30 июня полицейские во время проверки поезда №59 «Новокузнецк — Кисловодск» обнаружили там 58-летнего жителя Лысогорского района. Он скрывался от УФСИН, которые искали его как нарушителя правил дорожного движения.

Кроме того, утром 26 июня на вокзале был обнаружен неадекватный 54-летний мужчина. Оказалось, что его ищут как пропавшего без вести. Гражданину потребовалась медицинская помощь, его передали врачам скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU