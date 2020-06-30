Победитель кубка мира по кикбоксингу отметил в Саратове беспрецедентные меры безопасности при голосовании

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:48:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, победитель Кубка мира Вреж Петросян призвал жителей региона принять участие во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

- Хочу отметить беспрецедентные меры безопасности, принятые, чтобы каждый мог спокойно и в комфортных для себя условиях выразить свое мнение. Голосование стартовало 25 июля. Многие мои знакомые уже сделали свой выбор на выездных участках возле своих домов, либо пришли на стационарные участки в свободное время, где проголосовали без всяких очередей и убедились, что процедура проходит с соблюдением всех санитарных требований, - заметил Петросян.

Он считает, что от того, как все проголосуют, зависит будущее России, и что поправки охватывают все стороны жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU