Саратовец просит мэрию подарить горожанам общественный туалет

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:43:32+03:00

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Житель Саратова призывает администрацию города купить общественный туалет в парке «Липки».

Пользователь группы «Саратов онлайн» Георгий Дегтярев опубликовал соответствующий пост в соцсети.

Он рассказал, что объявление об аренде или продаже здания, где располагается туалет, появилось недавно.

Здание выставлено на продажу. Фото Георгия Дегтярева в группе "Саратов онлайн"

- Хорошо бы очень было, чтобы народно-городская мэрия (можно поучаствовать и администрации Волжского района) выкупила бы этот необходимый для всех посетителей парка объект, запустила в работу и с любовью подарила горожанам. Сейчас туалет не функционирует, других туалетных комнат в парке нет, — отметил Георгий Дегтярев.

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ИСТОЧНИК KP.RU