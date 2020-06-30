Саратовец просит мэрию подарить горожанам общественный туалет
Житель Саратова призывает администрацию города купить общественный туалет в парке «Липки».
Пользователь группы «Саратов онлайн» Георгий Дегтярев опубликовал соответствующий пост в соцсети.
Он рассказал, что объявление об аренде или продаже здания, где располагается туалет, появилось недавно.
Здание выставлено на продажу. Фото Георгия Дегтярева в группе "Саратов онлайн"
- Хорошо бы очень было, чтобы народно-городская мэрия (можно поучаствовать и администрации Волжского района) выкупила бы этот необходимый для всех посетителей парка объект, запустила в работу и с любовью подарила горожанам. Сейчас туалет не функционирует, других туалетных комнат в парке нет, — отметил Георгий Дегтярев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU