В Саратове виновник ДТП устроил «корриду» с шампурами

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:37:06+03:00

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Сегодня, 30 июня, на перекрестке улиц Пензенской и Барнаульской в Заводском районе Саратова произошло очень необычное ДТП.

Видео с места события опубликовали в телеграм-канале Yaplakal.com.

На кадрах отчетливо видно, как водитель «ВАЗ-2106» задом влетел в автомобиль марки Lada. Удивленный водитель вышел из машины, чтобы поговорить с виновником аварии, но тот зачем-то достал из багажника шампуры и погнался за ним.

Такие действия похожи на корриду, когда закалывают быка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/787882" frameborder="0"></iframe> Саратовская «коррида».! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU