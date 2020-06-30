В Саратове виновник ДТП устроил «корриду» с шампурами
Сегодня, 30 июня, на перекрестке улиц Пензенской и Барнаульской в Заводском районе Саратова произошло очень необычное ДТП.
Видео с места события опубликовали в телеграм-канале Yaplakal.com.
На кадрах отчетливо видно, как водитель «ВАЗ-2106» задом влетел в автомобиль марки Lada. Удивленный водитель вышел из машины, чтобы поговорить с виновником аварии, но тот зачем-то достал из багажника шампуры и погнался за ним.
Такие действия похожи на корриду, когда закалывают быка.
Саратовская «коррида».! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU