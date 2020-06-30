2020-06-30T15:23:34+03:00
Общество

Саратовским кафе и ресторанам могут разрешить частично открыться

Вячеслав Володин обсудил вопрос с Анной Поповой
Екатерина Семенова
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Представители саратовского ресторанного бизнеса обратились к председателю Государственной думы России Вячеслава Володину.

Они записали видеообращение, в котором просят рассмотреть возможность возобновления работы. Тем самым предприниматели планируют сохранить тысячи рабочих мест.

Вячеслав Володин обсудил ситуацию с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой. Она дала поручение ведомству проработать возможность частичного снятия ограничений. Например, открытия летних веранд. Главное условие — соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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