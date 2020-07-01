2020-06-30T15:29:04+03:00
Общество

В Саратове ожидается облачная среда

На улице будет жарко
Дарья Вострикова
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Сегодня, 1 июля, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ожидается северо-восточный ветер с переходом на южный. Его порывы достигнут 5-10 м/с.

Столбик термометра поднимется до +25...+27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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