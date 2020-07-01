В Саратове ожидается облачная среда
На улице будет жарко
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Сегодня, 1 июля, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ожидается северо-восточный ветер с переходом на южный. Его порывы достигнут 5-10 м/с.
Столбик термометра поднимется до +25...+27 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU