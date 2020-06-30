Субсидии для жителей Саратовской области: заявление может написать до 2 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:02:48+03:00

Это можно сделать по почте или через личный кабинет

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Жители Саратовской области могут написать заявление на субсидию за апрель и май 2020 года до 2 июля.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФНС по Саратовской области, ранее это можно было сделать до 1 июля, но поскольку он нерабочий, в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ, срок продлили.

Возможность получения средств определяется по основному ОКВЭД по состоянию на 1 марта 2020 года. Проверить, может ли компания или предприниматель ее получить, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России. Нужно только ввести ИНН.

Заявление можно подать через личный кабинет юридического лица или ИП, через ТКС и по почте.

Бизнесмены могут оформить его через личный кабинет без квалифицированной электронной подписи. Его создадут автоматически на основе сведений, нужно выбрать только реквизиты своего банковского счета.

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ИСТОЧНИК KP.RU