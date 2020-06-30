Житель Аткарска ответит за угрозы и мат в адрес трех полицейских

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:52:16+03:00

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За угрозу избить и оскорбление трех полицейских ответит 40-летний житель Аткарска.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия 10 декабря 2019 года на привокзальной площади города мужчина на легковом автомобиле заехал на газон.

Туда прибыли сотрудники ДПС, которые поняли, в чем причина такого вождения и потребовали от него пройти медицинское освидетельствование. Нетрезвый водитель отказался, а после разъяснения последствий своего поступка и вовсе, ударил одного из правоохранителей по лицу.

Еще трех сотрудников ДПС он обматерил, мужчину утихомирили.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU