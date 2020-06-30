В Саратове росгвардейцы задержали бросившего гранату мужчину

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:46:33+03:00

В руках у него был не опасный предмет

Изменить размер текста: A A

В Саратове росгвардейцы задержали мужчину, который вчера, 29 июня, бросил гранату на трамвайной остановке у гимназии №108.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, патруль получил сообщение об этом инциденте и выдвинулся на место происшествия.

При виде правоохранителей гражданин попытался скрыться, но у него ничего не получилась.

Специалисты следственно-оперативной группы выяснили, что он кинул учебно-имитационную гранату, которая не может принести вреда окружающим.

Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU