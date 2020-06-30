В Саратове росгвардейцы задержали бросившего гранату мужчину
В Саратове росгвардейцы задержали мужчину, который вчера, 29 июня, бросил гранату на трамвайной остановке у гимназии №108.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, патруль получил сообщение об этом инциденте и выдвинулся на место происшествия.
При виде правоохранителей гражданин попытался скрыться, но у него ничего не получилась.
Специалисты следственно-оперативной группы выяснили, что он кинул учебно-имитационную гранату, которая не может принести вреда окружающим.
Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU