2020-06-30T14:34:53+03:00
Общество

В Балакове платежки за вывоз мусора выбросили в мусорку

В урне оказались также счета за капремонт [фото]
Екатерина Семенова
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Платежки оказались в мусорной урне. Фото Марины БетугановойПлатежки оказались в мусорной урне. Фото Марины Бетугановой
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Жители Балакова Саратовской области нашли в мусорной урне платежки за коммунальные услуги.

Как сообщила пользователь группы «Балаково и балаковцы» в соцсети Марина Бетуганова, документы оказались в урне на остановке «Три богатыря».

Неизвестный выбросил платежки жильцов дома №146 по улице Комарова. Это счета за капитальный ремонт и вывоз мусора.

Фото Марины Бетугановой

Фото Марины Бетугановой

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что их мог отправить в мусорку почтальон, другие — что это дел рук кого-то из жильцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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