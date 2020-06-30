В Балакове платежки за вывоз мусора выбросили в мусорку

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:34:53+03:00

В урне оказались также счета за капремонт [фото]

Изменить размер текста: A A

Жители Балакова Саратовской области нашли в мусорной урне платежки за коммунальные услуги.

Как сообщила пользователь группы «Балаково и балаковцы» в соцсети Марина Бетуганова, документы оказались в урне на остановке «Три богатыря».

Неизвестный выбросил платежки жильцов дома №146 по улице Комарова. Это счета за капитальный ремонт и вывоз мусора.

Фото Марины Бетугановой

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что их мог отправить в мусорку почтальон, другие — что это дел рук кого-то из жильцов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU