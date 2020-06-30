В Балакове платежки за вывоз мусора выбросили в мусорку
Жители Балакова Саратовской области нашли в мусорной урне платежки за коммунальные услуги.
Как сообщила пользователь группы «Балаково и балаковцы» в соцсети Марина Бетуганова, документы оказались в урне на остановке «Три богатыря».
Неизвестный выбросил платежки жильцов дома №146 по улице Комарова. Это счета за капитальный ремонт и вывоз мусора.
Фото Марины Бетугановой
В комментариях мнения разделились. Одни считают, что их мог отправить в мусорку почтальон, другие — что это дел рук кого-то из жильцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU