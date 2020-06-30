Почтовые отделения в Саратове не будут работать 1 июля
Завтра в России — нерабочий день. Это связано с проведением Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСП региона, в связи с этим практически все почтовые отделения работать не будут.
Откроются только два круглосуточных отделения в Москве и одно — в Санкт-Петербурге.
Сегодня, 30 июня, рабочий день продлится по графику.
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ИСТОЧНИК KP.RU