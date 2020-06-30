Почтовые отделения в Саратове не будут работать 1 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:15:45+03:00

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Завтра в России — нерабочий день. Это связано с проведением Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСП региона, в связи с этим практически все почтовые отделения работать не будут.

Откроются только два круглосуточных отделения в Москве и одно — в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 30 июня, рабочий день продлится по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU