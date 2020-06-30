В Саратове девушка попала под колеса Toyota

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:10:02+03:00

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Сегодня, 30 июня, в Саратове на перекрестке улицы Танкистов и 1-й Садовой произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, 60-летний водитель Toyota сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Прибывшие медики госпитализировали ее, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU