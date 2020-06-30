В Саратове девушка попала под колеса Toyota
Пострадавшую госпитализировали
Фото городской ГИБДД
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Сегодня, 30 июня, в Саратове на перекрестке улицы Танкистов и 1-й Садовой произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, 60-летний водитель Toyota сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Прибывшие медики госпитализировали ее, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU