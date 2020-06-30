2020-06-30T13:39:26+03:00
Общество

Энгельс открывает купальный сезон

Городской пляж получил санитарно-эпидемиологическое разрешение
Екатерина Семенова
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Жители Энгельса смогут пойти на пляжЖители Энгельса смогут пойти на пляжФото: Александр Уриевский
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Городской пляж Энгельса получил санитарно-эпидемиологическое заключение.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, теперь он может официально открыться для посетителей.

По словам главы района Алексея Стрельникова, пришлось проделать большую подготовительную работу на территории пляжа. Там был очищен песок и обследовано дно. Имеется спасательное оборудование, площадки для игры в волейбол, есть специальная территория для детей, а также водяная горка.

Уже три дня, с 27 июня, он работает в режиме солярия, а сейчас там разрешено и купаться.

- Сейчас документы получены, и купальный сезон можно считать официально открытым, — заявил Стрельников.

Ведется работа по открытию мест торговли, планируется организовать водные и пляжные аттракционы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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