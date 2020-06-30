Компания молодежи нашла труп во время фотосессии в Саратове

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:09:36+03:00

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В Саратове задержан 59-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, он жил в заброшенной даче на 2-м Соколовогорском поселке Саратова. 25 июня к нему в гости пришел 44-летний мужчина, а потом и общая знакомая. Втроем они принялись распивать алкоголь.

Когда женщина заснула, мужчины поссорились. Гость обвинил хозяина в нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответ 59-летний мужчина схватился за нож и ударил обидчика в грудь. Когда потерпевший скончался, злоумышленник оттащил труп в лесопосадки и завалил ветками.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Тело обнаружили на следующий день, когда группа молодых людей приехала сделать фотографии в живописном месте.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU