2020-06-30T13:09:36+03:00
Происшествия

Компания молодежи нашла труп во время фотосессии в Саратове

Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Саратове задержан 59-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, он жил в заброшенной даче на 2-м Соколовогорском поселке Саратова. 25 июня к нему в гости пришел 44-летний мужчина, а потом и общая знакомая. Втроем они принялись распивать алкоголь.

Когда женщина заснула, мужчины поссорились. Гость обвинил хозяина в нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответ 59-летний мужчина схватился за нож и ударил обидчика в грудь. Когда потерпевший скончался, злоумышленник оттащил труп в лесопосадки и завалил ветками.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Тело обнаружили на следующий день, когда группа молодых людей приехала сделать фотографии в живописном месте.

Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове водитель Toyota сбил девушку
Для выпускников Президентской академии открываются новые возможности цифровой карьерной среды
Энгельс открывает купальный сезон
Саратовцы отметили удобство процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ
Компания молодежи нашла труп во время фотосессии в Саратове
Два района Саратова остались без воды
Сточные воды с новой инфекционной больницы в Саратове станут сбрасывать напрямую в городскую канализацию
В Саратове окно женской консультации подперли макетом матки
Саратовским школьникам расскажут об экологии в рамках Всероссийского проекта «Экозабота»
Мужчина нашел труп в озере Энгельса, собирая ряску для уток
Министерство природы и Саратовский НПЗ проверили качество воздуха
Балаковец проведет три года в колонии за покупку наркотиков
Саратовцев приглашают на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
В Энгельсе спасатели вытащили из озера тело мужчины
Саратовская прокуратура добилась блокировки 80 сайтов