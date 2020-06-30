Компания молодежи нашла труп во время фотосессии в Саратове
В Саратове задержан 59-летний ранее судимый мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.
Фото СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, он жил в заброшенной даче на 2-м Соколовогорском поселке Саратова. 25 июня к нему в гости пришел 44-летний мужчина, а потом и общая знакомая. Втроем они принялись распивать алкоголь.
Когда женщина заснула, мужчины поссорились. Гость обвинил хозяина в нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответ 59-летний мужчина схватился за нож и ударил обидчика в грудь. Когда потерпевший скончался, злоумышленник оттащил труп в лесопосадки и завалил ветками.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Тело обнаружили на следующий день, когда группа молодых людей приехала сделать фотографии в живописном месте.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU