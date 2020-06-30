Два района Саратова остались без воды
Сегодня, 30 июня, без воды остались Кировский и Ленинский районы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о Наумовской улице 31/37 и 21/29, Алексеевской 22/26, частных домах на улице Генерала Захарова. Им придется подождать до 20:00.
До 16:00— Гвардейской улице на участке от Попова до Крылова, а также квадрате улиц Гвардейской, Попова, Спартака, Бережная.
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ИСТОЧНИК KP.RU