Сточные воды с новой инфекционной больницы в Саратове станут сбрасывать напрямую в городскую канализацию

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:42:55+03:00

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В Саратовской областной думе 30 июня прошло рабочее совещание по ряду технических вопросов, важных для функционирования новой инфекционной больницы, которая строится в Елшанке.

Выяснилось, что техническое задание на водоснабжение нового объекта составлено неизвестно кем – ни одна организация на себя не взяла его авторство. По нормативам, объект на 400 коек требует 293 кубометра воды в сутки. До сегодняшнего дня нет решения – будет ли обеспечено непрерывное водоснабжение или, в случае аварии, начнется подвоз воды цисцернами.

Представитель ООО «КВС» сообщил, что подвести такой объем в случае суточного отключения будет нереально. Кроме того, возник вопрос, как эту воду доставить во все корпуса и палаты – не ведрами же носить.

Выяснилось, что никто не нашел норм по водоснабжению такой больницы, их просто не прописано. Ведущий заседание Леонид Писной предложил активнее включаться в диалог представителям минздрава, которые получат больницу в свое пользование.

- Вам же обслуживать, вы должны предложить решение и по цене и по удобству эксплуатации. Вы хорошо утроились – сидите и просто ждете ключ от нового объекта на 400 коек. Так не выйдет, - заметил Писной.

В результате, рассмотрев варианты от резервных емкостей, которые заполняются подвозимыми водовозками в случае отключения и даже бурения специальной скважины решили остановиться на проточным резервуаре емкостью от 300 до 400 кубов, который используется как резерв на случай отключения. Тогда включаются насосы, которые подают воду из резервуара в больницу. Через неделю депутаты ждут проектного решения в соответствии с этим предложением.

Далее обсудили сточные воды от инфекционной больницы – от чего их нужно чистить, достаточно ли биологической и механической очистки.

- Это уникальный объект, тут многие решения приходится принимать впервые. Давайте здесь без шоу, у нас не заседание областной думы – заметил Леонид Писной.

- Роспотребнадзор, врачи, давайте предложения. Какое будет задание, такой проект подготовят.

Вношу предложение - минздрав дает бумагу, по которой очистные с больницы будут сбрасываться в сточные воды КВС напрямую. Выходите из подполья, минздрав, для вас больницу строим, давайте решим вопрос, - предложил Писной.

Через неделю решено рассмотреть соответствующее техническое решение также по ливневым стокам и стокам с площадки обеззараживания машин, которые будут возить больных.

ИСТОЧНИК KP.RU