2020-06-30T12:42:55+03:00
Общество

Сточные воды с новой инфекционной больницы в Саратове станут сбрасывать напрямую в городскую канализацию

Минздрав области должен подготовить соответствующий документ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской областной думе 30 июня прошло рабочее совещание по ряду технических вопросов, важных для функционирования новой инфекционной больницы, которая строится в Елшанке.

Выяснилось, что техническое задание на водоснабжение нового объекта составлено неизвестно кем – ни одна организация на себя не взяла его авторство. По нормативам, объект на 400 коек требует 293 кубометра воды в сутки. До сегодняшнего дня нет решения – будет ли обеспечено непрерывное водоснабжение или, в случае аварии, начнется подвоз воды цисцернами.

Представитель ООО «КВС» сообщил, что подвести такой объем в случае суточного отключения будет нереально. Кроме того, возник вопрос, как эту воду доставить во все корпуса и палаты – не ведрами же носить.

Выяснилось, что никто не нашел норм по водоснабжению такой больницы, их просто не прописано. Ведущий заседание Леонид Писной предложил активнее включаться в диалог представителям минздрава, которые получат больницу в свое пользование.

- Вам же обслуживать, вы должны предложить решение и по цене и по удобству эксплуатации. Вы хорошо утроились – сидите и просто ждете ключ от нового объекта на 400 коек. Так не выйдет, - заметил Писной.

В результате, рассмотрев варианты от резервных емкостей, которые заполняются подвозимыми водовозками в случае отключения и даже бурения специальной скважины решили остановиться на проточным резервуаре емкостью от 300 до 400 кубов, который используется как резерв на случай отключения. Тогда включаются насосы, которые подают воду из резервуара в больницу. Через неделю депутаты ждут проектного решения в соответствии с этим предложением.

Далее обсудили сточные воды от инфекционной больницы – от чего их нужно чистить, достаточно ли биологической и механической очистки.

- Это уникальный объект, тут многие решения приходится принимать впервые. Давайте здесь без шоу, у нас не заседание областной думы – заметил Леонид Писной.

- Роспотребнадзор, врачи, давайте предложения. Какое будет задание, такой проект подготовят.

Вношу предложение - минздрав дает бумагу, по которой очистные с больницы будут сбрасываться в сточные воды КВС напрямую. Выходите из подполья, минздрав, для вас больницу строим, давайте решим вопрос, - предложил Писной.

Через неделю решено рассмотреть соответствующее техническое решение также по ливневым стокам и стокам с площадки обеззараживания машин, которые будут возить больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балакове платежки за вывоз мусора выбросили в мусорку
Почтовые отделения в Саратове не будут работать 1 июля
104-летняя долгожительница проголосовала в Саратове
В Саратове девушка попала под колеса Toyota
Для выпускников Президентской академии открываются новые возможности цифровой карьерной среды
Энгельс открывает купальный сезон
Саратовцы отметили удобство процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ
Компания молодежи нашла труп во время фотосессии в Саратове
Два района Саратова остались без воды
Сточные воды с новой инфекционной больницы в Саратове станут сбрасывать напрямую в городскую канализацию
В Саратове окно женской консультации подперли макетом матки
Саратовским школьникам расскажут об экологии в рамках Всероссийского проекта «Экозабота»
Мужчина нашел труп в озере Энгельса, собирая ряску для уток
Министерство природы и Саратовский НПЗ проверили качество воздуха
Балаковец проведет три года в колонии за покупку наркотиков
Саратовцев приглашают на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
В Энгельсе спасатели вытащили из озера тело мужчины
Саратовская прокуратура добилась блокировки 80 сайтов
Предметы гигиены приходится измельчать на оборудовании за 1,6 млн рублей
Учебный год начнется в Саратовской области с 1 сентября, но с ограничениями