2020-06-30T12:09:43+03:00
Происшествия

Мужчина нашел труп в озере Энгельса, собирая ряску для уток

Выяснилось, что погибший пропал еще в марте
Екатерина Семенова
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В озере Холодное Энгельса найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было 37 лет.

По предварительным данным, сегодня утром, 30 июня, местный житель приехал на озерпо, чтобы набрать ряску для уток. Во время работы он заметил в водоеме тело человека и вызвал полицию.

Водолазы Саратовской областной службы спасения извлекли труп. При нем имелись документы, поэтому было установлено, что это 37-летний житель города Красный Кут, который числился пропавшим без вести с марта 2020 года.

Эксперты СУ СКР осмотрели тело. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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