2020-06-30T12:04:43+03:00
Происшествия

Балаковец проведет три года в колонии за покупку наркотиков

Мужчину задержали в день приобретения
Дарья Вострикова
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Суд признал 29-летнего балаковца виновным в приобретении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 13 марта мужчина купил в СНТ «Путеец» смесь, в состав которой входили запрещенные вещества массой не менее 2,3 грамм.

Наркотик он хранил при себе, пока в тот же день его не задержала полиция.

Теперь мужчина проведет три года в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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