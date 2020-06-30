Балаковец проведет три года в колонии за покупку наркотиков
Суд признал 29-летнего балаковца виновным в приобретении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 13 марта мужчина купил в СНТ «Путеец» смесь, в состав которой входили запрещенные вещества массой не менее 2,3 грамм.
Наркотик он хранил при себе, пока в тот же день его не задержала полиция.
Теперь мужчина проведет три года в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU