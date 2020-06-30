2020-06-30T11:42:50+03:00
Общество

Саратовцев приглашают на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

Сегодня, 30 июня, - последний день для записи.
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Региональное Управление Роспотребнадзора приглашает жителей Саратовской области пройти бесплатно тестирование на антитела к COVID-19. Это нужно в целях оценки популяционного иммунитета, а каждый участник получит информацию – есть ли у него антитела, т.е. переболел ли он коронавирусом.

Нужно заполнить анкеты в электронном виде, затем методом случайной выборки определяются лица, подлежащие лабораторному обследованию. Им придет СМС с приглашением в клинику, где возьмут кровь для исследования на наличие антител к вирусу SARS CoV-2.

В исследовании могут принять участие здоровые дети от 1 года и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Имена участников будут закодированы в виде инициалов и номера, который присвоят при сдаче крови.

После проведение анализов, участники получат на свой телефон смс со своим кодом и результатами теста.

Заполнить анкету можно до 00:00 часов 1 июля по ссылке.

Запись на тестирование производится только в электронном виде на сайте, не по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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