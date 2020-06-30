Саратовским школьникам расскажут об экологии в рамках Всероссийского проекта «Экозабота»

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:27:48+03:00

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Саратовские школьники смогут принять участие во Всероссийском проекте «Экозабота».

Как сообщили организаторы — Общероссийский народный фронт и Федеральный экологический оператор — в программе мероприятия для педагогов и учеников запланированы мастер-классы от экспертов Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

Известно расписание занятий:

3 июля, 13:00-14:30 «Популяризация химии и экологии, вопросы профессиональной ориентации». Он предназначен для педагогов и поможет учителям сформировать план внеурочной деятельности в рамках профориентирования.

Регистрация: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpcemrpz8qHtBreh_XLlUKK1IJdF8lZzYH

4 июля, 13:00-14:30 «Теоретические основы базовой экологии». Это программа для учеников младших и 5-9 классов. Они получат знания основ экологии, узнают основы этой науки и этапы ее становления, а также об опасностях для экологии, которые таятся в повседневных вещах.

Регистрация: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvduugpjktGtZA2qomdcnmcP2wSpMiRm_I

10 июля, 13:00-14:30 «Лабораторный мир и экоактивисты». Программа предназначена для учеников 5-11 классов и СПО. Слушатели на наглядных примерах познакомятся с наукой экологией, увидят работу современных экологов.

Регистрация: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsc-uoqzgpHNwPBsdU5tIGhiZeQKePpPfG

11 июля, 13:00-14:30 «Популярная экология» для учеников 5-11 классов и СПО. Участники мастер-класса узнают о самых актуальных направлений человеческой жизнедеятельности. Среди которых мусоросжигательные заводы, очистка сточных вод и водоподготовка, переработка отходов. Также им расскажут о тенденциях развития экологии в России. И актуальности такого направления как «Промышленная экология».

Регистрация: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdOCgpz4oEtKk32Iur-YeskmyXWOhX7vf

Для участия необходимо зарегистрироваться и подтвердить участие в конференции.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о проекте «Экозабота». В его рамках в школах будут установлены контейнеры для сбора отработанных батареек. Учебные заведения смогут заключить договоры на их вывоз и утилизацию безвозмездно.

К проекту присоединились: ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр», Российское движение школьников, Всероссийское общество охраны природы, производитель батареек GP Batteries, переработчик батареек Группа компаний «Мегаполисресурс».

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ИСТОЧНИК KP.RU