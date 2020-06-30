В Энгельсе спасатели вытащили из озера тело мужчины
На вид ему 40 лет
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Сегодня, 30 июня, сотрудники Облспаса извлекли из озера Холодное в Энгельсе.
Как сообщает портал «ЧП Саратов», на вид гражданину около 40 лет.
Мужчина был одет в джинсы и футболку, по предварительным данным он пробыл в воде около четырех дней.
На месте работают полицейские и следователи. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU