Саратовская прокуратура добилась блокировки 80 сайтов

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:19:36+03:00

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Прокуратура Кировского района Саратова выявила в интернете 80 сайтов, где объясняли, как сделать холодное оружие.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, зайти на интернет-ресурс мог кто угодно, регистрация не требовалась.

Суд признал эту информацию запрещенной, теперь сайты заблокированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU