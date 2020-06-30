Заводской район Саратова на день остался без воды

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:59:32+03:00

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Сегодня, 30 июня, без воды остался ряд улиц в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попали 1-1 и 2-й Акмолинские проезды, 1-й и 2-й Мало-Приморские проезды, 1-1 и 2 -й проезд Энергетиков, 1-й Тульский проезд, 2-й Совхозный проезд 5, 36а, Прудные проезды, Санаторный проезд, проезд Энтузиастов 90, 102.

А также улицы Азина, Азовская 15, Амурская б/н, Больничный проезд 6, Брянская, Васильковская 1, Волгодонская, Заречная, Комсомольская 1, Лесная, Маркина 17/39, Минская, Молодежная 5, Новокрекингская, Парковая, Тульская, Химическая, Хомяковой, Энергетиков, Южно-Зеленая, Крымская 21, 23, 25, 27.

В поселках Калашниково, Князевка, Комсомольском, Тепличном, села Березина Речка на Школьной улице, ОПХ Саратовское, в частных домах на 11-м Динамовском проезде вдоль Огородной до Комсомольского поселка.

Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 17:00, как только закончат работы на Крымском проезде, 7.

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ИСТОЧНИК KP.RU