В Саратове встали троллейбусы №5

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:51:48+03:00

Транспорт не ходит в сторону Музейной площади

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Сегодня, 30 июня, в Саратове с 10:55 перестали ходить троллейбусы №5.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», транспорт не ходит в сторону Музейной площади из-за аварии.

Троллейбусы следуют от Елшанки только до остановки «ЦКР».

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ИСТОЧНИК KP.RU