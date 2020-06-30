В Саратове встали троллейбусы №5
Транспорт не ходит в сторону Музейной площади
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Сегодня, 30 июня, в Саратове с 10:55 перестали ходить троллейбусы №5.
Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», транспорт не ходит в сторону Музейной площади из-за аварии.
Троллейбусы следуют от Елшанки только до остановки «ЦКР».
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ИСТОЧНИК KP.RU