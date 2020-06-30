Восстановлена работа сайта правительства Саратовской области
Он не открывался с понедельника
У правительства заработал сайтФото: Александр Уриевский
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Сайт саратовского правительства вновь начал работу.
Жители Саратовской области вновь могут зайти на официальный портал правительства.
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Напомним, после сильно ливня утром 29 июня, когда затопило серверную, он прекратил работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU