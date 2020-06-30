Восстановлена работа сайта правительства Саратовской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:56:59+03:00

Он не открывался с понедельника

Изменить размер текста: A A

Сайт саратовского правительства вновь начал работу.

Жители Саратовской области вновь могут зайти на официальный портал правительства.

.

Напомним, после сильно ливня утром 29 июня, когда затопило серверную, он прекратил работу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU