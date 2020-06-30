Волонтеры в Саратове прекратили поиски Анастасии Мельниковой

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:46:31+03:00

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Волонтеры «Лиза Алерт» прекратили поиски пропавшей в Саратове Анастасии Мельниковой.

Как сообщил отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте», 16-летний подросток выходит на связь.

- Поисковые мероприятия в отношении нее остановлены, — заявили добровольцы.

Напомним, девочка ушла из дома 26 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU