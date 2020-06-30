Волонтеры в Саратове прекратили поиски Анастасии Мельниковой
Девочка выходит на связь
Изменить размер текста:
Волонтеры «Лиза Алерт» прекратили поиски пропавшей в Саратове Анастасии Мельниковой.
Как сообщил отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте», 16-летний подросток выходит на связь.
- Поисковые мероприятия в отношении нее остановлены, — заявили добровольцы.
Напомним, девочка ушла из дома 26 июня.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU