Магистрант СГЮА стал лауреатом молодежной премии «Успех»

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:13:27+03:00

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С 2015 года премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех» вручается студентам и молодым специалистам, достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности.

Стоит отметить, что обучающиеся академии неоднократно становились лауреатами данной премии. В 2015 году в номинации «За особые достижения в жизни города» победу одержала студентка академии, руководитель волонтерской организации «Академия добра» Ирина Воробьева, в 2019 году в номинации «За высокие достижения в области литературы и журналистики» победил видеоблогер и видеооператор медиацентра СГЮА Кирилл Герасимов.

В этом году в номинации «За высокие достижения в области литературы и журналистики» обладателем премии стал магистрант Саратовской государственной юридической академии, председатель медиацентра SM Production Роман Надеждин.

- Медиацентр СГЮА давно стал своего рода брендом не только академии, но и региона в целом. Творческие проекты SM Production являются примером качественной работы для многих вузовских медиаобъединений России, а многочисленные победы и достижения в области молодежной журналистики – гордостью для всех нас! Именно поэтому академия доверила ребятам организацию нового актуального направления деятельности – техническую подготовку учебных онлайн-курсов. Со стороны вуза для этого будут созданы все необходимые условия: до начала следующего учебного года команда медиацентра переедет в просторное помещение с более функциональной планировкой и современным ремонтом, и начнет работать на новом профессиональном оборудовании, – отметила врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова.

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ИСТОЧНИК KP.RU