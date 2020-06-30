Саратовец хотел купить Hyundai и остался без 40 тыс. рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:48:59+03:00

Машину он так и не получил

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В отдел полиции Заводского района Саратова обратился 32-летний местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина в интернете на сайте увидел объявление о продаже Huyndai Accent за 110 тыс. рублей и связался с продавцом.

Ему посоветовали внести задаток, но после перевода 40 тыс. рублей на указанные незнакомцем счета тот перестал выходить на связь, а само объявление удалили.

Мужчина понял, что связался с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU