Саратовское правительство перешло на работу с телефонов

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:05:38+03:00

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В правительстве Саратовской области рассказали подробности прекращения работы официального сайта.

- Неполадки возникли из-за подтопления серверного помещения во время сильного ливня 29 июня. Ввиду этого стал невозможен выход с персональных стационарных компьютеров в сеть Интернет, приостановлена работа официального сайта Правительства области, — отметили в министерстве информации и печати.

Для информирования населения сотрудники правительства используют смартфоны и другие мобильные устройства.

Напомним, сайт правительства не работает второй день. Отмечается, что специалисты работают круглосуточно, чтобы исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU