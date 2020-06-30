В дежурные группы детсадов Саратова родители привели 3912 детей
Работают 139 учреждений в таком формате
Изменить размер текста:
Сегодня, 30 июня, в 139 детсадах Саратова работают 369 дежурных групп.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе городской администрации.
Родители привели в них 3912 детей. Сначала малышам измерили температуру, а потом запустили в продезинфицированные учреждения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU