В дежурные группы детсадов Саратова родители привели 3912 детей

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:53:08+03:00

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Сегодня, 30 июня, в 139 детсадах Саратова работают 369 дежурных групп.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе городской администрации.

Родители привели в них 3912 детей. Сначала малышам измерили температуру, а потом запустили в продезинфицированные учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU